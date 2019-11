Weitere Großereignisse im Schloss

Dritter Markt Zur Winterszeit sowie dem Gartenfest im Sommer wird es ab kommenden Jahr auch ein Frühjahrs-Markterlebnis in Schloss Eyrichshof geben. Für den Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, plant Familie von Rotenhan erstmals ein internationales fränkisches Käsefestival.

Rösler-Open-Air Rechtzeitig vor der Winterszeit will der Veranstaltungsservice Bamberg (VSB) den vierten von insgesamt sechs Acts für das Musikfestival in Eyrichshof im kommenden Juli bekanntgeben. Der bisherige Vorverkauf (Rainhard Fendrich, The BossHoss und Stahlzeit) ist laut Juliane Hönisch vom Veranstaltungsservice sehr gut angelaufen: "Gerade Stahlzeit läuft sensationell", verrät sie: "Wir gehen daher davon aus, dass da am 25. Juli nicht nur auf der Bühne die Hütte brennen wird." eki