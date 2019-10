Weitere Förderung für ZTM

Die erfolgreiche Entwicklung des Zentrums für Telemedizin (ZTM) kann weitergehen. Für 2019 erhielt das ZTM einen Förderbescheid in Höhe von 487 000 Euro vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. "Für unsere Region ist das eine konsequente Fortführung der erfolgreichen Entwicklung", beschreibt Landrat Thomas Bold die verstetigte Unterstützung in einer Mitteilung. "Wir bedanken uns für das Vertrauen des Ministeriums und des Freistaates, in dieses innovative und zukunftsweisende Vorhaben konsequent weiter zu investieren", so Bold. "Seit wir vor knapp zehn Jahren den Grundstein gelegt haben, hat sich das ZTM zu einer wichtigen Säule in der medizinischen Versorgung weit über unsere Region hinaus etabliert."

ZTM-Geschäftsführer Sebastian Dresbach ist über die Entscheidung sehr dankbar: "Das ist eine klare Bestätigung unserer bisher geleisteten Arbeit. Wir haben auch im letzten Jahr im Rahmen der staatlichen Förderung wieder viele gewinnbringende Ideen für unsere Bürgerinnen und Bürger auf die Reise schicken können. Was wir tun, kommt messbar bei den Menschen an." Zusätzlich sind sich die Verantwortlichen im ZTM sicher, dass die geschaffenen Rahmenbedingungen in Bad Kissingen für eine nachhaltige Wirkung der Investitionen sorgen. "Mit digitaler Technik wollen wir die medizinische und pflegerische Versorgung weiter verbessern. Das ZTM macht erlebbar, welche großen Chancen Digitalisierung für die Patienten und Pflegebedürftigen sowie für Ärzte und Pflegende bietet", betont Bayerns Gesundheitsministerin

Melanie Huml.

Dass eine institutionelle Förderung keine Selbstverständlichkeit ist, stellt Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner in seinen Ausführungen dar: "Es gibt nicht viele Einrichtungen im Freistaat, die ein derartiges Vertrauen genießen. Unter dem Strich ist es ein Mannschaftserfolg aller Beteiligten rund um das ZTM für unsere gesamte Region und Heimat!"

Die Ministerin unterstrich: "Ziel ist es, dass Bayern weltweit Spitzenstandort für digitale Medizin und Pflege wird - im Dienst für Patienten und Pflegebedürftige." red