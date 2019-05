Weitere Aufgaben für Pfarrvikare

Bischof Dr. Franz Jung hat Michael Schmitt (36), Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft "Jesus - Quelle des Lebens, Bad Kissingen", mit Wirkung vom 1. März 2019 auch zum Pfarrvikar in der Pfarrei Nüdlingen sowie in den Pfarreiengemeinschaften "Sankt Elisabeth, Garitz", "Immanuel Oerlenbach" und "Saalethal, Euerdorf" ernannt.

Ebenso wurde Matthias Karwath (56), Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft "Jesus - Quelle des Lebens, Bad Kissingen", mit Wirkung vom 1. März 2019 auch zum Pfarrvikar in der Pfarrei Nüdlingen sowie in den Pfarreiengemeinschaften "Sankt Elisabeth, Garitz", "Immanuel Oerlenbach" und "Saalethal, Euerdorf" ernannt. pow