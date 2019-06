Weiterbildung steigert Chancen

Die Weiterbildung zu geprüften Wirtschaftsfachwirten, Bilanzbuchhaltern und Industriefachwirten steht nach wie vor bei jungen Frauen und Männern hoch im Kurs. Insgesamt waren es 284 Absolventen, die sich der Weiterbildung aus dem Kammerbezirk der IHK für Oberfranken stellten und auch den Abschluss schafften. Davon erhielten 27 Absolventen jetzt in Kulmbach den Meisterpreis aus der Hand von IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner und IHK-Präsidentin Sonja Weigand.

In einer komplexen Arbeitswelt sind engagiertes Gestalten, Neugierde, Durchhaltevermögen und lebenslanges Lernen gefragt, und eine Weiterbildung an der IHK Bayreuth hat sich nach den Worten der IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner immer gelohnt: "Die Zahl der Berufe, in denen heute ein einmaliges Anlernen für eine langjährige Tätigkeit als hinreichend angesehen wird, ist verschwindend gering geworden. Nahezu jedes Berufsfeld setzt mittlerweile voraus, dass jeder Einzelne von uns sich kontinuierlich der beruflichen Weiterbildung annimmt. Es ist daher unerlässlich, sich die Motivation zu erhalten, sich stetig selbst zu fordern, unabhängig des eigenen Alters oder Arbeitsbereichs."

IHK-Präsidentin Sonja Weigand bezeichnete den Weiterbildungsabschluss als einen Ausdruck von Qualität "Made in Germany": "Also das, was unseren Wirtschaftsstandort auszeichnet, was uns von anderen in Europa und auf der ganzen Welt unterscheidet."

Zahlreiche Faktoren

Das Weiterkommen im Leben hänge, wie die IHK-Präsidentin betonte, von zahlreichen Faktoren ab, wobei viele nicht oder nur bedingt beeinflussbar seien. "Eine Zusatzqualifikation gibt Ihnen keine Garantie dafür, dass Sie in Ihrem Unternehmen aufsteigen, Ihre Chancen steigen allerdings deutlich. Eine Zusatzqualifikation gibt Ihnen auch keine Garantie dafür, dass Sie nicht arbeitslos werden. Ihr Risiko wird allerdings spürbar geringer", sagte Weigand.

Die Absolventen könnten auf das Erreichte zu Recht stolz sein. Flexibilität sei auch weiterhin gefordert, denn die Halbwertzeiten der technologischen Entwicklung würden immer kürzer und eigentlich bestehe das Berufsleben heute nur noch aus kontinuierlichen Weiterbildungsprozessen, wie Sonja Weigand weiter ausführte. Neue technische Errungenschaften, neue Produktions- und neue Managementmethoden verlangten von allen Unternehmern und allen Arbeitnehmern die Bereitschaft und die geistige Beweglichkeit, sich diesen Situationen anzupassen. IHK-Präsidentin Sonja Weigand: "Mit Ihrem Abschluss haben Sie aber einen wichtigen Grundstock gelegt, auf dem Sie in den kommenden Jahren aufbauen können. Sie haben einen begehrten Abschluss in der Tasche, einen Abschluss, der mit einem Bachelor- oder gar Masterabschluss gleichgestellt ist."

Die Meisterpreisträger aus Bamberg: Michael Amtmann, Altendorf; Andrea Gebhard, Hirschaid; Marie Sauer, Hallstadt. WR