Michael Memmel Hat sich eigentlich mal ein Politiker oder Virologe darüber Gedanken gemacht, was die bald deutschlandweit geltende Maskenpflicht in der Praxis bedeutet? Ich meine damit gar nicht die Schwierigkeiten, kurzfristig einen solchen Nasen-Mund-Schutz zu ergattern (siehe dazu), sondern die Einschränkungen durch das Tragen. Sie können keinem Zeitgenossen die Zunge rausstrecken oder einem anderen einen Kuss zuwerfen. Durch die Finger pfeifen, um eine weit entfernte Person auf sich aufmerksam zu machen - unmöglich. Grimassen schneiden, nett Lächeln, die Nase rümpfen - geht zwar, merkt aber keiner. Was aber am schlimmsten ist: Mal eben einen Happen essen oder einen Schluck trinken, das klappt gar nicht mehr. Wie gut, dass das Kutscherstübla Stappenbach dieses Problem erkannt hat und Abhilfe anbietet - in Form eines Mundschutzes mit Reißverschluss in der Mitte! Auf der Facebook-Seite der Wirtschaft kann das Spaß-Utensil geordert werden. Und wir ziehen den Hut: Die Stappenbacher haben weiter gedacht als Politiker und Virologen zusammen.