Weiter durchhalten!

Abstand halten. Bei jedem Spaziergang, bei jedem Einkauf, bei allem, was du außerhalb deiner eigenen vier Wände tust. Bloß nicht zu nahekommen. Es begegnen uns immer mehr Menschen mit Mundschutz. Eine Trennwand steht zwischen uns und den Verkäufern. Der Postbote legt seine Pakete ohne Unterschrift vor die Türe. Befremdlich, und doch muss es eben sein. Das Essen vom Lieblingsitaliener gibt es nur noch zuhause. Welcher Wochentag heute ist, weiß ich schon lange nicht mehr. Jeder Tag der gleiche Ablauf. Wir haben uns eingegroovt in den neuen Alltag. Sämtliche Familienfeiern fallen eine nach der anderen aus. Die Sehnsucht nach dem Kindergarten, Oma und Opa, der ganzen Familie und überhaupt nach allen Menschen wird immer größer. Mein Mann würde jetzt noch sagen: nach Fußball. Und jetzt geht das Ganze zwei Wochen weiter. Mindestens. Aber, liebe Mamas und Papas, wir schaffen das. Denn zum Glück gibt es Videoanrufe, ganz viel Frühlingswetter, und die Gewissheit, die uns alle verbindet: Wir müssen da alle gemeinsam durch. Für die Gesundheit, unsere und vor allem die der anderen. Und das macht es doch ein bisschen erträglicher, oder? Getreu dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also, durchhalten und einfach einen Smiley auf den Mundschutz malen ;-)