Weißwurstfrühstück für einen guten Zweck

Statt nur Sammeln mit der Büchse, initiieren die Nüdlinger am Sonntag, 23. September, ein Weißwurstfrühstück nach dem Gottesdienst. "Es sollte einmal eine andere Art des Spendensammelns am Caritas-Sonntag sein, als nur mit der Büchse herum zu gehen", meinen Pfarrer Dominik Kesina, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Manuela Bures und die Pfarrbüromitarbeiterin Melanie Höfler. Daher lädt die Katholische Pfarrei St. Kilian in Nüdlingen am Caritas-Sonntag nach dem 9.30-Uhr-Gottesdienst, nicht nur die Kirchenbesucher, zum Weißwurstfrühstück auf dem Platz vor der Kirche ein. "Spenden soll Spaß machen und das Miteinander in der Pfarrgemeinde fördern", sagt Bures.

Anlass ist der Caritas-Sonntag, als Auftakt für die Herbstsammlung in der darauffolgenden Woche vom 24. bis 30. September, bei der in ganz Bayern um Spendengelder zur Unterstützung der vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangebote der Caritas gebeten wird.

Caritas ist Nächstenliebe. Mit der Arbeit in den Sozialstationen, dem Allgemeinen Sozialen Beratungsdienst, der Erziehungs-, Sucht- und Flüchtlingsberatung, der Gemeindecaritas sowie in den Kramlädchen und in Selbsthilfegruppen unterstützen viele hauptamtliche Mitarbeiter Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie werden dabei von zahlreichen Ehrenamtlichen unterstützt, die vorwiegend in Besuchsdiensten, bei Seniorennachmittagen, den Kramlädchen sowie in den vielfältigen Aufgaben in der Pfarrei, im Pfarrgemeinderat, der Kirchenverwaltung, als Gottesdienstbeauftragte und Caritassammler tätig sind.

Für dieses Handeln, das oft aus finanzieller Unterstützung besteht, werden Spendengelder benötigt. Deshalb wird in vielen Pfarreien die Herbstsammlung mit Haussammlern sowie durch ausgeteilte Überweisungsträger durchgeführt. 30 Prozent der Spenden bleiben für die Arbeit in der Pfarrei vor Ort, 40 Prozent gehen an den Kreiscaritasverband für dessen Aufgaben und 30 Prozent kommen dem Diözesancaritasverband für die dortigen Hilfsangebote zugute. Die Pfarrei St. Kilian wünscht sich demzufolge auch, "dass das Weißwurstfrühstück und die Caritassammlung eine hohe Spendensumme einbringen, damit vielen Menschen geholfen werden kann".

Ebenso erhoffen sie sich, "dass die Idee ansteckend für andere Pfarreien ist und zum Nachmachen anregt". Spenden können auch direkt an den Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen e.V., bei der VR-Bank Bad Kissingen, IBAN: DE71 7906 5028 0001 0073 27, BIC: GENODEF1BRK, überwiesen werden. red