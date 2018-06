Weißwurstfrühstück auf dem Zeilberg

red



Am Sonntag, 1. Juli, wird's zünftig im Diakonie-Biergarten auf dem Zeilberg: Ab 11 Uhr steht ein Weißwurstfrühstück auf dem Programm, musikalisch umrahmt von den Alphornbläsern Haßberge. Ab 17 Uhr spielen "Die annern Drei" auf und bringen Stimmung in den Biergarten, den die Diakonie Bamberg-Forchheim als Teil des Zeilberger Integrationsprojektes (ZIP) betreibt und so psychisch kranken Menschen Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten unter fachkundiger Anleitung und mit therapeutischer Begleitung eröffnet.Der Biergarten ist zu finden in Voccawind 45 bei Maroldsweisach . Weitere Informationen sind unter Telefonnumer 09532/92270 erhältlich.