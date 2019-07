Weißwürste für den Regenwald

Peter Schonath erinnerte sich bei den Vorbereitungen zu seinen Firmengeburtstag an seinen ehemaligen Lehrer Hans Meister. Bei einem gemeinsamen Treffen wurde die Idee geboren, mit dem Jubiläum eine Aktion in Peru zu unterstützen. Auch des Metzgers Frau Petra war schnell von der Idee angetan.

Hans Meister ist im Förderkreis Cajamarca aktiv, der ein lokales Aufforstungsprogramm in der Provinz Bambamarca in Nordperu unterstützt. An den stark erodierenden Hängen der Anden soll ein neuer Wald auf einer Fläche von 80 Hektar mit rund 100 000 Bäume gepflanzt werden.

Dadurch kann die Bodenerosion verhindert werden, der Wald speichert wieder Wasser und liefert auch Brennholz in der Zukunft. Die Kleinbauern in sechs Landgemeinden ziehen die kleinen Bäumchen zum Pflanzen selber heran, die im Alter von elf Monaten zu Beginn der dreimonatigen Regenzeit an ihrem endgültigen Standort gepflanzt werden. Da die Pflegearbeiten von den Kleinbauern geleistet werden, fallen an Kosten lediglich das Saatgut und die benötigten Werkzeuge an.

Um diese Aktion zu unterstützen gab es am vergangenen Samstag ab 9 Uhr einen Weißwurstfrühschoppen vor der Metzgerei in der Hauptstraße. Zahlreiche Bierbänke unter Pavillons luden die Herzogenauracher dazu ein. Die Bänke waren im Nu belegt. Die Metzgerei Schonath stellte die Weißwürste, die sich die Gäste gegen eine Spende munden lassen konnten. Auch die Brezen zu den Weißwürsten sind eine Spende, nämlich von der Bäckerei Polster in Haundorf. Dadurch wird der Spendenerlös ungeschmälert für die Aktion in Peru verwandt. Für die musikalische Umrahmung war ebenfalls gesorgt. Die siebenköpfige Band "Brässluft" mit ihrem Leiter Holger Bock sorgte mit flotter Musik für gute Stimmung.

Spaß machte dann am Abend noch die Abrechnung: Es wurden 1405 Euro an Spenden erzielt.