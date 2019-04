Weißkittel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 25. April 2019 ist ARZBERG.

Arzberg ist eine Gemeinde am südöstlichen Rand des Fichtelgebirgshufeisens im Landkreis Wundsiedel. In früheren Jahrhunderten florierte in Arzberg der Eisenerzanbau und 1838 nahm eine neue wirtschaftliche Entwicklung durch die Porzellanherstellung ihre Anfänge. Heute ist Arzberg für seine Porzellanmarken weltbekannt. Für jeden der hochwertiges Porzellan zu schätzen weiß, loht sich auch eine weite Anreise, da man in den Werksverkäufen der Stadt gute Schnäppchen machen kann. Doch Arzberg überzeugt nicht nur durch Porzellanhandwerk, sondern auch durch reizvolle grüne Landschaften und ruhiger Idylle. Sowohl Ruhesuchende als auch Aktivurlauber werden in Arzberg und der nähren Umgebung etwas Passendes für sich finden.

Gewinner

39 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht - wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Daniel Kaiser" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Der Gewinner möge seine Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)