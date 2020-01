Weißes Pulver in der Hosentasche

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierten am Montagabend einen Lieferwagen mit polnischer Zulassung an der Rastanlage Fränkische Schweiz. Beim 45-jährigen Beifahrer konnte ein kleines Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden werden. Dieses wollte offenbar der polnische Handwerker in seiner Hosentasche vor den Beamten verstecken. Es handelte sich dabei um fast ein halbes Gramm Amphetamin, wie ein Drogenschnelltest ergab. Gegen den beschuldigten Polen ist ein Verfahren wegen des Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. pol