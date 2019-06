Weißes Pulver in der Hosentasche versteckt

Bei einem 41-jährigen Mann aus Polen hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Dienstagnachmittag eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Dieser hatte das weiße Pulver und ein Schnupfrohr in seiner Hosentasche in einer kleinen Metallbox versteckt. Der Mann war Beifahrer in einem Auto auf der Reise von Polen nach Süddeutschland. Das Fahrzeug wurde von den Beamten am Parkplatz Sophienberg, während die Insassen dort eine Pause einlegten, einer Kontrolle unterzogen. Das Rauschgift wurde noch vor Ort sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol