Bad Brückenau vor 18 Stunden

Weißer Spitz sucht Herrchen

Einer Frau aus Bad Brückenau lief am Dienstagabend in der Josef-Dörflinger-Straße in Bad Brückenau ein kleiner Hund zu. Sie wird sich vorläufig um das Tier kümmern. Es handelt sich um einen weißen Spi...