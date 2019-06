Weißer Ring sucht Mitstreiter

STephan Herbert Fuchs "Im Zweifel stehen wir aufseiten der Opfer", sagt Josef Wittmann (73), Landesvorsitzender Bayern-Nord der Opferhilfsorganisation Weißer Ring. Der Zusammenschluss sei da, um Opfern zu helfen, so der frühere Polizeibeamte aus Weiden. Bei einem Besuch der Bundestagsabgeordneten Silke Launert im Landesbüro gewährte Wittmann einen Einblick in die Arbeit der Organisation und berichtete auch davon, dass der Weiße Ring im Raum Bayreuth/Kulmbach dringend auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern ist.

Am Anfang steht ein prominenter Name: Eduard Zimmermann. Der langjährige Moderator der TV-Serie "Aktenzeichen XY" gilt als maßgeblicher Begründer des Weißen Rings. Heute hat der Zusammenschluss bundesweit 420 Außenstellen, 3000 ehrenamtliche und 200 hauptamtliche Mitarbeiter in 18 Landesverbänden.

Bei der Betreuung der Hilfesuchenden gehe es in erster Linie um menschliche Zuwendung, erläuterte Wittmann. Erst danach gehe es auch um finanzielle Zuwendungen. Viele Opfer einer Straftat stünden vor dem Nichts und seien auf Hilfe angewiesen. "Wir können unterstützen und Notlagen lindern", so der Landesvorsitzende.

Vielfältige Hilfe für Opfer

Finanzielle Hilfen für Opfer seien auch möglich für die Erstberatung bei einem Rechtsanwalt, für notwendige rechtsmedizinische Untersuchungen oder wenn traumatisierte Opfer professionelle Hilfe benötigen. Als weitere Aufgaben bezeichnete Wittmann Präventionsangebote.

Als dringendes Problem in der Region nannte der Landesvorsitzende den Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern. In Bayreuth sei man mit derzeit sechs Ehrenamtlichen für Opferbetreuung und -beratung noch relativ gut aufgestellt. Ganz anders stelle sich die Situation in Kulmbach dar. Hier hatte die langjährige Leiterin ihr Amt aus persönlichen Gründen niederlegen müssen, so dass der Chef der Bayreuther Außenstelle, Heinz Petri, derzeit kommissarisch auch mit für Kulmbach tätig ist.