"Weißer Ring" ist Thema beim Frühstück

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (kurz KAB) Ebelsbach lädt für Dienstag, 19. November, zum Frauenfrühstück in den Pfarrsaal in Ebelsbach ein. Beginn ist um 9 Uhr. Nach dem Frühstück referiert Helmut Will, Leiter der Außenstelle des "Weißen Rings" im Kreis Haßberge, über seine Arbeit. Dabei geht er auf die Geschichte der Organisation ein, die Opfern von Kriminalität und Gewalt hilft. Er spricht ausführlich darüber, wie der Verein Opfer von Straftaten unterstützen kann. Dabei werden authentische Fallbeispiele aus dem Landkreis beleuchtet. Alle interessierten Frauen und Männer sind willkommen. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red