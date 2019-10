Weißer Ring auf der Gesundheitsmesse

Am Sonntag, 13. Oktober, von 10 bis 17 Uhr findet die zwölfte Senioren- und Gesundheitsmesse "Seniofit-Aktifit" im Klinikum Forchheim statt. Der Weiße Ring wird auch in diesem Jahr mit einem Infostand unter den Ausstellern sein. Die Besucher werden über die Opferarbeit des Vereins informiert. Wichtige Themen sind hierbei Opferhilfe, Opferschutz und Opferrechte. Weitere Themen sind Einbruchschutz und Cybermobbing. Unter dem Motto "Machen Sie Einbrechern das Leben schwer!" gibt der Verein in Zusammenarbeit mit der Polizei Tipps und Hinweise zum Einbruchschutz.