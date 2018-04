Weißer Peugeot verkratzt

In der Mayer-Franken-Straße in Forchheim ist in der Nacht zum vergangenen Sonntag, zwischen 2 und 8 Uhr, ein weißer Peugeot 208 beschädigt worden. Das Fahrzeug war auf der Straße geparkt und wurde nicht unerheblich verkratzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/70900. pol