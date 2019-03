Weißer Kleinwagen touchiert Bus

Ein Omnibus befuhr am Montag gegen 10.30 Uhr den Marktplatz in Richtung Kronacher Straße. Als sich der Bus beim Stadtturm befand, fuhr ein weißer Kleinwagen ebenfalls in die Engstelle hinein und touchierte dabei den Bus vorne links an der Stoßstange und am Außenspiegel. Der Fahrer des Kleinwagens machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen der Verkehrsunfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.