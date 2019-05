Doppelten Besuch hatte das Chorzentrum des Fränkischen Sängerbundes in Weißenohe. Zum einen interessierte sich der Rotary-Club Forchheim für das Chorzentrum, zum anderen war der Bayerische Rundfunk zu Gast in Weißenohe. Am Dienstag, 4. Juni, wird der BR in seinem zweiten Hörfunkprogramm um 13.30 Uhr Interviews mit Bürgermeister Rudolf Braun, dem Vorsitzenden Eduard Nöth, dem Geschäftsführer Herbert Meier und dem künstlerischen Leiter Gerald Fink senden. red