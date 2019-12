Weißenbrunner Räte tagen in der Mühle

Über Landschaftspflegemaßnahmen wird am Montag, 9. Dezember, bei der Sitzung des Gemeinderats Weißenbrunn im Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf gesprochen. Außerdem geht es noch um verschiedene Bauanträge, Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen im Haushaltsjahr 2019 sowie den Antrag der Schwimmbadfreunde Weißenbrunn auf Auszahlung des Betriebskostendefizits. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr. red