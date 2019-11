Weißen VW angefahren

Ein 40-jähriger Mann parkte seinen Pkw in der Nacht zum Montag in der Straße Weihersbach. Am Montag gegen 9 Uhr stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. An seinem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.