Weißeln winterliche Weiden womöglich Wolle?

Auf der Alm in Bramberg weiden keine Kühe. Dafür hat sich dort für einige Tage eine Schafherde breit gemacht. Zwischen all dem weißen Zeugs, das sie munter mit schwarzem Material torpedieren, finden die Tiere auch einiges an Grün, wenn auch tiefgefroren. Wenn allerdings ein Fotograf auftaucht, dann ist das alles Nebensache, dann ist belämmert dreingucken angesagt, als wäre die ganze Herde eingefroren. Foto: Eckehard Kiesewetter