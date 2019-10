Weiße Substanz beschädigt Autolack

In Adelsdorf sind zwischen Samstag und dem frühen Sonntagmorgen, etwa 1.30 Uhr, zwei geparkte Autos durch eine weiße, unbekannte Substanz beschädigt worden. Es handelt sich zum einen um einen grauen Audi A 3, welcher in der Mecklenburger Straße geparkt war. Bei diesem wurde die Kofferraumklappe durch die Substanz beschädigt. Zum anderen wurde bei einem schwarzen 3er BMW, der vor einem Anwesen in der Brandenburger Straße geparkt war, die unbekannte Substanz auf der Motorhaube aufgebracht. Es entstand jeweils ein höherer Sachschaden. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.