Weiße Substanz beschädigt Autolack

In der Nacht zum Sonntag ist es in Adelsdorf zu mindestens fünf Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Unbekannte Täter brachten an den Fahrzeugen eine unbekannte weiße Substanz an, die sich nicht mehr entfernen lässt und den Lack beschädigt. Auffällig ist die Nähe der Tatorte am Grünsee und Brandenburger Straße zueinander und die eingrenzbare Tatzeit von etwa 20.15 Uhr am Samstag bis

1.30 Uhr am Sonntag. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.