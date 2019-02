Weiße Flecken sollen weniger werden

Die Firma Vodafone versorgt künftig in ihrem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis Kulmbach mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat das Düsseldorfer Unternehmen eine LTE-Station in Mainleus in Betrieb genommen und damit gleichzeitig das weitere Ausbauprogramm für den Kreis gestartet. Die Technologie ermöglicht Handygespräche "in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs", heißt es in einer Pressemitteilung von Vodafone.

Dank LTE können die Nutzer zum Beispiel HD-Filme blitzschnell downloaden, Musikvideos in Topqualität genießen und Liveübertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen. LTE ist laut Vodafone zudem für viele Haushalte in der Region jetzt eine echte Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen. Auch für die Hotels, Gaststätten und mittelständischen Betriebe im Kreis Kulmbach bringe die neue LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, "denn eine starke Netzinfrastruktur ist im digitalen Zeitalter der entscheidende Rohstoff für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand der Region".

Sehr gute Versorgung

Bereits heute bietet Vodafone im Kreis Kulmbach eine umfassende Mobilfunkversorgung mit Sprachdiensten an: In den besiedelten Gebieten liefern die rund 30 vorhandenen Mobilfunkstandorte eine Outdoor-Versorgung von über 99 Prozent der Bevölkerung.

Auch bei der mobilen Breitbandversorgung mit der neuesten Mobilfunktechnologie LTE weist Vodafone schon jetzt eine Versorgung von über 91 Prozent der Haushalte im Kreis auf. Unabhängige Tests von Fachmagazinen wie Chip, Computerbild und Connect haben ganz aktuell die insgesamt gute bis sehr gute Qualität des Vodafone-Netzes bestätigt. All das ist aber kein Anlass, sich auszuruhen. Auch im Kreis Kulmbach gibt es noch einiges zu tun: Weiße Flecken gibt es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung.

Daher startet Vodafone mit der Inbetriebnahme der neuen LTE-Station in Mainleus seine nächste Mobilfunk-Ausbaustufe. Für 2019 und 2020 ist ein weiteres Bauvorhaben geplant. Dabei wird Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen Standorten anbringen. red