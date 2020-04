Weiße Brücke macht ihrem Namen wieder alle Ehre

Mit großer Freude konnten dieser Tage die Mitwitzer feststellen, dass die stark beschädigte Weiße Brücke in Mitwitz am Einfluss der Föritz in die Steinach repariert und gestrichen wurde.

Der gemeindliche Bauhof, der auch in Zusammenarbeit mit Hausmeister Markus Schindler vom Landkreis das Umfeld des Unteren Schlosses und der Alten Turnhalle in Mitwitz in einen ordentlichen Zustand bringt, zeichnet für die Renovierung und Aufhübschung der Weißen Brücke verantwortlich.

Der Name Weiße Brücke kommt ursprünglich vom weißen Geländer der historischen Holzbrücke aus dem 19. Jahrhundert. Im Rahmen der anstehenden gemeindlichen Vorhaben im Umfeld des Wasserschlosses, insbesondere der Umgestaltung der "Fischer-Brache" am südwestlichen Ortseingang von Mitwitz, soll dieser ehemalige Flussübergang über die Föritz als Vorbild dienen. Bis es aber so weit ist, muss die jetzige, nun restaurierte Betonbrücke in neuem Erscheinungsbild ihren Dienst tun. red