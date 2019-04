Weiß ist der beste Werfer

Mit 190 Treffern in 20 Spielen hat Joseph "Jupp" Weiß vom designierten Absteiger TV Ebern mit Abstand die meisten Tore in der gerade abgelaufenen Saison der Handball-Bezirksoberliga Oberfranken geworfen. Er brachte es auf einen Schnitt von 9,5 Treffern pro Partie. Auf den weiteren Plätzen der Torschützenliste folgen Jakob Kassing von der SG Marktleuthen/Niederlamitz mit 127, Wolfgang Schönfeld von HaSpo Bayreuth mit 126, Florian Büttner vom TV Weidhausen mit 118, Moritz Weitz von der HSG Rödental/Neustadt mit 116 und Christian Büttner vom TV Weidhausen mit 110 Toren. Auf Platz 39 folgt mit Christoph Haberl der zweitbeste Eberner Torschütze, der nur sieben Spiele bestritt und es auf 49 Tore brachte, sieben pro Partie im Schnitt. Platz 48 belegt Justus Feldmann mit 40 Toren in elf Spielen und Rang 57 Sebastian Görtler mit 36 in 17 Begegnungen. Als erfolgreicher Siebenmeterschütze tat sich das TVE-Talent Til Batzner hervor. 33 Treffer in seinen 17 Partien bedeuten Platz 5 in der TVE-Mannschaft. Insgesamt sind neun Eberner unter den 100 besten Bezirksoberliga-Schützen zu finden. di