Weiß glänzt bei Spektakel in Stockheim, Haig startet stark

In den Tischtennis-Bezirksklassen der Herren gingen im Kreis Kronach in der vergangenen Woche 19 Partien über die Bühne.

Herren, Bezirksklasse A

Einen viel versprechenden Start legte der Aufsteiger FC Wacker Haig mit dem 9:4-Heimsieg gegen den FC Nordhalben hin. Mit dem Gewinn aller drei Doppel und dem Einzelsieg von Julian Dietrich war mit der 4:0-Führung bereits eine gewisse Vorentscheidung gefallen. In den folgenden vier Paarungen gab es auf jeder Seite vier Siege, so dass der Vier-Punkte-Vorsprung der Haiger weiterhin Bestand hatte (8:4). Den Deckel drauf auf den Erfolg machte Hans-Jürgen Greiner.

Keinen Sieger gab es in einer abwechslungsreichen Partie zwischen der SG Neuses und dem weiteren Aufsteiger SV Langenau (8:8). Als die Gäste mit 7:5 vorne lagen, mussten sie trotzdem noch bangen, denn die SG siegte dreimal in Folge. Mit dem Gewinn des Schlussdoppels rettete der SVL noch einen Zähler. Wesentlichen Anteil daran hatten Benjamin Vetter und Alexander Klemm die ihre jeweiligen zwei Einzel und gemeinsam beide Doppel erfolgreich abschlossen.

Nichts zu erben gab es für die zweite Vertretung des TTC Alexanderhütte (1:9 gegen den TSV Steinberg, 0:9 gegen den TSV Windheim III).

Bezirksklasse B

Als der Aufsteiger TSV Stockheim II gegen den Absteiger TTC Wallenfels mit 6:3 führte, schienen sich die "Bergleute" auf der Gewinnerstraße zu befinden. Doch mit vier Siegen in Serie lagen plötzlich die Gäste mit 7:6 in Front. Stockheim drehte den Spieß zwar nochmals um (8:7), doch zum Heimerfolg reichte es nicht, da das Schlussdoppel an den TTC ging. Sechs Paarungen gingen in den Entscheidungssatz, wobei Wallenfels fünf Mal die Oberhand behielt.

Bezirksklasse C, Nord

Mit dem zweiten Saisonsieg übernahm der ATSV Reichenbach II die Tabellenführung. Beim 9:4-Erfolg im Nachbarderby gegen den TSV Teuschnitz III schien nach dem zwischenzeitlichen 5:4 noch alles offen zu sein. Doch mit vier Siegen in Serie zog der ATSV auf und davon.

Im Aufsteigerduell trennten sich der TV Marienroth II und der TSV Ebersdorf II 8:8-unentschieden. In dieser Partie konnte Ebersdorf seinen mehrmaligen Zwei-Punkte-Vorsprung (4:2, 6:4, 8:6) nicht ins Ziel bringen.

Bezirksklasse C, Süd

Der Fast-Absteiger der vergangenen Saison, der SV Hummendorf II, befand sich gegen den Aufsteiger TSV Stockheim III zwar frühzeitig auf der Gewinnerstraße (4:1), doch zum Heimerfolg reichte es nicht. Die "Bergleute" konterten und schafften mit einem Fünf-Satz-Sieg im Schlussdoppel noch das Remis.

Als es zwischen dem SV Fischbach II und dem TSV Weißenbrunn nur 6:5 stand, rechneten sich die "Bierbauer" noch etwas aus. Doch mit drei Siegen nacheinander zerstörte Fischbach die Hoffnungen der Gäste (9:5-Endstand).

Bezirksklasse D

Im Treffen zwischen dem TVE Gehülz II und Reichenbach IV hielt der ATSV in der Anfangsphase noch dagegen. Doch nach dem knappen 2:3-Rückstand gelang nur noch ein Einzelsieg, so dass mit einer 3:9-Pleite die Rückfahrt angetreten werden musste.

In einer zweiten Auseinandersetzung gab es für die "Vierte" von Reichenbach überhaupt nichts zu erben (0:9 gegen Fischbach III).

Bezirksklasse D (Dreier-Teams)

Mit Siegen gegen den SCR Steinbach II (6:4) und SC Haßlach II (7:3) setzte sich die fünfte Vertretung des TSV Teuschnitz an die Tabellenspitze. Besser lief es für Haßlach II gegen den TSV Stockheim IV (8:2). Ein zweites Mal scheiterte Stockheim IV am SV Hummendorf III (4:6).

Damen, Bezirksklasse B

Erster Spitzenreiter ist die zweite Mannschaft des SC Haßlach. Nachdem die Damen um Theresia Lang die eigene dritte Vertretung mit 7:3 in die Knie gezwungen hatten, trumpften sie zwei Tage später beim TV Marienroth II mit 10:0 auf. hf