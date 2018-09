Weiß-blaues Mixed-Rad gesstohlen

Irgendwann im Lauf der vergangenen Woche entwendete ein bislang Unbekannter am Bahnhof in Großwalbur ein weiß-blaues Junior-Mountainbike der Marke Corratec. Das sogenannte Mixed-Rad hat eine halbhohe Querstange und eine Tachohalterung ohne Tacho. Der Besitzer hatte es ursprünglich durch eine Kette mit einem Vorhängeschloss an einer Informationstafel angeschlossen. pol