Weismainer Wanderer starten in Herbstsaison

Am Dienstag, 11. September, startet die Weismainer Wandergruppe in die Herbstsaison. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr im Kastenhof. In Fahrgemeinschaften geht es nach Schammendorf auf den Parkplatz beim Abzweig der Straße nach Frankenberg. Die Teilnehmer wandern mit Anita Dauer durch Schammendorf und den Berg hinauf nach Wallersberg weiter zur Kapelle St. Katharina. In Frankenberg ist im Gasthaus Klemenz eine Einkehr geplant. Anschließend geht es über den Hohlen Stein und die Brandleite zurück zum Parkplatz.Die Teilnahme an der etwa zwölf Kilometer langen Rundwanderung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es in der Weismainer Touristinformation unter der Telefonnummer 09575/921329. red