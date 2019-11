Weismainer Schützen werben mit Stadtmeisterschaft für ihr Hobby

Bereits zum 20. Mal hatte die Schützengesellschaft zur offiziellen Stadtmeisterschaft für Hobbyschützen eingeladen. 230 Teilnehmer in insgesamt 73 Mannschaften hatten in diesem Jahr teilgenommen, was wieder sehr erfreulich war. Dieser Wettbewerb soll dazu dienen, dass es ein besseres Verständnis für das Sportschießen in der breiten Bevölkerung gibt. So waren es positive Abende mit spannenden Wettkämpfen an den Schießtagen. Auch der gesellschaftliche Teil kam dabei nicht zu kurz, berichtete Schützenmeisterin Tina Lauterbach. Die Stadtmeisterschaft biete auch eine Plattform zum gemütlichen Beisammensein. "Die Traditionen des Schützenwesens erhalten und den Verein für die Zukunft gestalten", das haben sich die Schützen in Weismain in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht. Ein Wettkampf, an dem jeder teilnehmen kann, ist da eine positive Bereicherung.

Vereine, Betriebe, Stammtische und Organisationen aus dem Stadtgebiet beteiligten sich gerne am Schießen in dieser Form. Erfreut erklärte Schützenmeisterin Tina Lauterbach, dass die Schießergebnisse für Hobbyschützen sehr bemerkenswert waren.

Bei der Siegerehrung, die zweiter Schützenmeister Michael Zapf und Schatzmeister Matthias Motschmann durchführten, konnte von sehr guten Schießergebnissen berichtet werden. Beim Mannschaftsschießen konnten 654 Ringe pro Mannschaft erreicht werden. Den dritten Platz holten sich die Mitglieder der Mannschaft FFW Wohnsig II mit 560,9 Ringen. Zweiter wurden die "Monstaner Raubritter II" mit 569,6 Ringen. Den ersten Platz errang die FFW Schammendorf, die damit ihren Vorjahrestitel verteidigen konnte. Mit 571, 6 Ringen konnte diesem Erfolg ein weiterer hinzugefügt werden.

Beim Einzelschießen wurde auf Teiler geschossen, dort wäre ein 0,0-Teiler der perfekte Schuss. Einzelstadtmeister und damit Träger der Stadtscheibe wurde Ramona Bunzelt vom Sankt-Anna-Kindergarten mit einem 11,0-Teiler. Knapp gefolgt wurde sie vom Zweitplazierten Stefan Voll mit einem 11,4-Teiler. Mit sehr guten 14,2-Teilern konnte Alexander Richter den dritten Platz erringen.

Schützenmeisterin Tina Lauterbach dankte allen Teilnehmern und Helfern. Alle, die ihre Schießergebnisse weiter verbessern wollen, lud sie zum Training, das jeden Montag und Dienstag ab 19.30 Uhr stattfindet. Die Mitglieder der Schützengesellschaft geben ihre Erfahrungen gerne weiter, meinte sie. Dritter Bürgermeister Michael Dreiseidel freute sich, dass die Schützen mit dem Stadtschießen einen Beitrag zum kulturellen Leben in Weismain leisten. Roland Dietz