Weismain nimmt im Kreisliga-Reservenduell Punkte aus Lettenreuth mit

Mit einem 8:0-Kantersieg über den Verfolger SG Rödental/Mönchröden hat der FC Hochstadt die Tabellenführung in der Fußball-A-Klasse 2 Lichtenfels gefestigt.

A-Klasse 2 Lichtenfels

ASV Neustadt - FC Schney 2:3

Bis Redaktionsschluss waren über diese Partie keine Informationen erhältlich. FC Hochstadt - SG Rödental/Mönchröd. II 8:0

Der Sieg in der sehr einseitigen Partie hätte noch höher ausfallen können, doch die Hochstadter ließen mehrere hochkarätige Chancen liegen oder scheiterten am guten Gäste-Torwart Matthias Karn. Den Torreigen eröffnete Spielertrainer Fabian Homuth (5.), als er einen Eckball direkt ins hintere Tordreieck zirkelte. Einen weiten Pass von Fabian Homuth verwertete Klemens Schirner zum 2:0 (7.). Eine gelungene Kombination ausgehend von Markus Eber zu Klemens Schirner schloss Timo Sattler aus zehn Metern zum 3:0 ab (11.). Der agile Matthias Wendel netzte nach feiner Einzelleistung über die rechte Seite per Flachschuss zum 4:0 ein (33.). Nach der Pause leitete Fabian Homuth das 5:0 mit einem Zuspiel auf Bastian Bartsch ein (71.). Mit einem Heber über den Gästekeeper markierte Thomas Schnapp das 6:0 (73.). Nach gutem Zuspiel von Homuth war es erneut Schirner, der das 7:0 markierte (79.). Sehenswert war das 8:0 des spielfreudigen Markus Eber (84.).

A-Klasse 3 Coburg

SVM Untermerzbach -

DJK/FC Seßlach 0:4

Die Seßlacher wurden ihrer Favoritenrolle jederzeit gerecht, auch wenn der SVM die eine oder andere Möglichkeit hatte. Unter anderem vergab die Heimelf beim Stand von 0:3 einen Elfmeter durch Jens Grell. Doch insgesamt gesehen geht der Sieg für Seßlach nach Toren von Schulz per Elfmeter, Müller und zweimal Rößner in Ordnung. di

A-Klasse 4 Coburg

SG Höfles-Vogt./Fischb. II - FC Redwitz 0:1

In der Nachholpartie am Freitagabend erzielten die Redwitzer in der 14. Minute nach einem Fehler des SG-Torwarts durch Richard Gnanapiragasam das Goldene Tor. In der Folge waren die Gastgeber in ihren Aktionen zu ungenau und überhastet. Auch in Halbzeit 2 blieb es ein ereignisarmes Spiel, bei dem die Gäste bei größerer Genauigkeit in den Zuspielen durchaus noch ein Tor hätten erzielen können. SpVgg Lettenreuth II - SCW Obermain II 1:3

Im Kreisliga-Reservenduell nahmen die Weismainer die Punkte mit. Nach dem 0:1 durch Marcus Will nach einer Viertelstunde passierte vor den Toren lange nichts. Erst in der Schlussphase zog der SCWO durch Treffer von Maximilian Hühnlein (81.) und Tobias Herold (87.) entscheidend davon. Den Ehrentreffer erzielte Andreas Citron in der Schlussminute. red SC Jura Arnstein II - ATSV Thonberg 0:3

Der Thonberger Matthias Zwingmann war der Spieler der Partie. Der ATSVler erzielte alle drei Tore zum Gästesieg (15., 30. und 65. Minute). Kurz vor Schluss sah der Arnsteiner Marco Ritter die Gelb-Rote Karte. FC Kirchlein - SG Schmölz/Th. II 3:0

Die Partie war nach 22 Minuten vorentschieden. Nach dem frühen 1:0 durch Benedikt Hügerich (3.) gab es in der 22. Minute einen Handelfmeter. Gästekapitän Tobias Schiller sah für das Delikt die Rote Karte, und Christopher Eideloth verwandelte zum 2:0. In Überzahl traf Andreas Sterzer sechs Minuten vor der Pause zum 3:0. FC Redwitz - SSV O'/Unterlangens. 1:2

Von Beginn an stürmten die Gäste in Richtung des Redwitzer Strafraums, blieben aber meist an der FC-Abwehr hängen. In der 23. Minute kam FC-Stürmer Richard Gnanapiragasam im gegnerischen Strafraum zu Fall - Elfmeter. Den verwandelte Adas zum 1:0. Nur wenige Minuten später hatte Bruder Robert Gnanapiragasam auf der Gegenseite die Gelegenheit zum Ausgleich, vergab aber. Die Gäste schafften es nicht, ihre Überlegenheit in etwas Zählbares zu verwandeln, weil Heimtorhüter Benjamin Martin stets zur Stelle war. Auch in Hälfte 2 dominierte die SSV. Der eingewechselte Alkeir erzielte in der 77. Min. das 1:1. Danach spielte der Gast noch vehementer nach vorne. Redwitz besaß Konterchancen. So drosch Richard Gnanapiragasam den Ball aus acht Metern über die Latte des Gästetores (81.). Kurz vor Schluss erzielte Traut per Freistoß den verdienten Siegtreffer für Oberlangenstadt. pül SG Seelach/Kronach II - FC Marktgraitz II 4:5

Die Defensive besaß in dieser Partie offensichtlich nicht die oberste Priorität. Bereits in der ersten Hälfte fielen acht der neun Treffer. Die "Graatzer" Reserve führte nach 32 Minuten mit 5:2 und ließ es die SGler am Ende noch einmal spannend machen. - Tore: 0:1 Gesslein (4.), 1:1 Schott (7.), 2:1 Jüngling (8.), 2:2 Herrmann (16.), 2:3 Herz (20.), 2:4 Koy (28.), 2:5 Koy (32.), 3:5 Schott (44.), 4:5 Yalcin (67.)

A-Klasse 1 Bamberg

SpVgg Ebing II -

FV 1912 Bamberg 0:3

Trotz der klaren Niederlage schlug sich der Tabellenletzte nicht schlecht. Er muss zwar weiterhin auf seinen ersten Saisondreier warten, verlangte jedoch den favorisierten "Zwölfern" alles ab und kam selbst zu einigen Möglichkeiten. Tore: 0:1 Matthias Müller (21.), 0:2 Hmoud Manshad (44.), 0:3 Nico Bayer (80.). di

FC Bischberg - VfL Mürsbach 0:3

Im ersten Durchgang sah es noch nicht nach dem klaren Erfolg der Mürsbacher aus, die zwar Feldvorteile hatten, doch im Abschluss zu unentschlossen waren. Dies sollte sich nach Wiederbeginn ändern. Spielertrainer Nico Imhof eröffnete den Torreigen in der 55. Minute und traf auch zum 0:2 (80.), ehe Christian Lurtz (86.) den 0:3-Endstand herstellte. di

A-Klasse 2 Bamberg

DJK Geisfeld - TSV Kleukheim 3:3

Ein leistungsgerechtes Remis zweier recht offensiv aufgestellten Mannschaften. Die Gäste lagen mit 0:1 und 1:3 zurück, steckten jedoch in keiner Phase auf und nahmen nach Toren von Schatz (15.), einem Eigentor von Hammerl (45.) und Florian Müller (76.) einen Punkt mit. di