Weismain II feiert Meisterschaft

Die zweite Mannschaft des TV Weismain ist Meister in der Tischtennis-Kreisliga IV Ost. Die Spielerin und die Spieler um Mannschaftsführer Matthias Rebhan konnten sich mit fünf Punkten Vorsprung den Meistertitel sichern. Das Erfolgsrezept war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Auch die gute Verstärkung durch einen syrischen Flüchtling konnte die eher durchwachsene Vorrunde wettmachen.

Dass die Mannschaft nicht nur an der Tischtennis-Platte meisterlich agiert, zeigen die geplante Bierwanderung zum Saisonabschluss und das Meisteressen mit Meistertrunk. Auch in der kommenden Saison wird "die Zweite" des TV Weismain ein hervorragender Gastgeber für die berühmten Brotzeiten nach dem Spiel sein. Foto: Kolb-Müller