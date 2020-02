Weisgerber spricht

Auf Initiative des Bürgermeisterkandidaten der CSU und des Vorsitzenden des CSU-Arbeitskreises Umwelt, Volker Ortloff, lädt die CSU Haßfurt zusammen mit dem Arbeitskreis Umwelt und dem Kreisverband der Partei die Bevölkerung zu einem Informations- und Diskussionsabend zum Thema "Klimaschutz und Nachhaltigkeit, eine Herausforderung für Politik und Gesellschaft auf allen Ebenen" ein. Der Termin ist am Dienstag, 4. Februar, in Haßfurt in der Rathaushalle. Die klima- und umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber, konnte für den Abend gewonnen werden. Sie wird laut Parteiangaben in Haßfurt das Klimaschutzgesetz des Bundes vorstellen und mit den Gästen diskutieren. Das bayerische Klimaschutzgesetz will der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (Theres) vorstellen und die Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf Landkreisebene Landrat Wilhelm Schneider. Volker Ortloff geht auf die Möglichkeiten auf kommunaler Ebene ein. Der künftige Geschäftsführer der GUT Haßberge, Marco Siller aus Unfinden, erläutert das geplante Nahwärmenetz in Unfinden. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. red