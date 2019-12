Weisendorfer feiern Kirchenjubiläum

Die Weisendorfer Delegation, die sich derzeit in der vergessenen Bergregion in Nordostindien aufhält, durfte das 50. Jubiläum der St. Maria Goretti in der Gemeinde in Sechü-Zubza miterleben. Wie Sprecher Ernst Klimek berichtet, laufen bereits seit Monaten die Vorbereitungen für das festliche Ereignis. Neun Schweine, ein Ochse und eine Kuh wurden geschlachtet. Viele Frauen und Männer waren mit dem Zubereiten von Fleisch, Dal (Grundnahrung in Indien) und Gemüse beschäftigt. An zwei Tagen wurde frühmorgens ab 4 Uhr stundenlang in mehreren Kesseln auf offenen Feuerstellen geköchelt. Schließlich wurden über 1000 Gäste erwartet.

Bis zu 120 Helfer

Die Weisendorfer Gruppe zeigte sich insbesondere von der Zusammenarbeit der verschiedensten Religionsgruppen beeindruckt: Baptisten, Mitglieder der Pentekoste-Kirche (Pfingstgemeinde) und eine Gruppe Nepalesen helfen mit, damit das Fest gelingt. Teilweise sind über 120 Personen an den tagelangen Aufbauten von Zelten und Überdachungen beteiligt.

Hauptzelebrant Bischof James Thoppil (Kohima) eröffnete in Konzelebration mit dem Provinzial der Salesianer, Pater Jose Kuruvachhira, und Pater Joseph Nellisseril, dem Leiter der Don-Bosco-Schule mit rund 40 Salesianerpriestern aus den sieben Schwesterstaaten den Festgottesdienst. Und sehr zur Freude der Besucher aus Franken wurden auch die unter "erschwerten Bedingungen" von Deutschland mitgebrachten und von Josef Nimmerrichter und Walter Drebinger angefertigten 250 Kreuze geweiht. Verteilt wurden diese in Sechü-Zubza dann am Sonntag beim Gemeindegottesdienst. sae