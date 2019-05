Weisendorf lockt die Schnäppchenjäger

Luftballons in Weisendorf allerorten sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass dort wieder der Haus- und Hof-flohmarkt stattfindet. Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit, inzwischen zum vierten Mal, was ein Beleg dafür ist, dass es ankommt, sowohl bei den Anbietern als auch bei den Käufern. Für die Organisation zeichnete wieder ein bewährtes Team verantwortlich, das Amt für Freizeit und Kultur des Marktes Weisendorf und der Arbeitskreis Geschichte und Brauchtumspflege mit seiner Vorsitzenden Karoline Schmidt.

Für interessierte Käufer gab es einen Flyer, der alle möglichen Orte zum Ansteuern auflistete. Es gab über 60 Teilnehmer in Weisendorf und einen in Buch.

Das Wetter bescherte den Trödlern einen bombigen Sonntagvormittag und weckte bei vielen die Lust zum Flanieren und Inspizieren. Die Luftballons markierten die jeweiligen Verkaufsstandorte. Es kam dann auf das Verhandlungsgeschick der oder des Einzelnen an, ob das Wunschobjekt über den Tisch ging oder nicht.

Wobei nicht bei allen Objekten zum Verkauf die Charakterisierung "Stammt von Omas Dachboden" zutraf. Melanie Bischof hatte einen Stand mit ihrer Familie aufgebaut und bot auch individuelle Geschenke an. Bei Erika Jung ist ein ganzes Familienunternehmen aktiv, auch die Schwester und die Schwägerin sind vor ihrem Familienanwesen mit einem Stand vertreten. Sie ist schon seit dem ersten Mal mit dabei. "Wir hatten immer schönes Wetter", erzählt Jung.

Auf den Tischen sind vor allem Kinderspielzeug und Kleidungsstücke der Kinder zu finden, die "herausgewachsen" sind.

Wer sich seine Schätze gesichert hatte, konnte beim Stand des Arbeitskreises für Geschichte und Brauchtumspflege verweilen und sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Karoline Schmidt hält hier die Stellung, sie hatte Kuchen gebacken. Außerdem konnten auch Bände des Weisendorfer Boten erworben werden, die der Arbeitskreis herausgibt. maw