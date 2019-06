Der SV veranstaltet dieses Wochenende den Wirmsthaler Weinsommer am Dorfbrunnen. Festauftakt ist am Samstag, 1. Juni, um 17 Uhr. Vom etablierten Jungwinzer Förg über die "Ethos"-Mitglieder Neder und Six bis hin zum Pionier der Wirmsthaler Selbstvermarkter Brand sind alle vertreten. Die Helfer des Sportvereins bieten auch Genüsse für den Gaumen an. Dieter Nöth sorgt mit seinen Liedern für einen kurzweiligen Samstagabend. Am Sonntag, 2. Juni, gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen. Ab 16 Uhr sorgt die "Original Fränkische Stammtischmusi Ballingshausen" für die nötige Weinfeststimmung. Die Musikanten aus dem Lauertal haben angekündigt, eine Weinhoheit aus ihren Reihen zum Fest mitzubringen. sek