Weinseliger Stadtgraben

Das Jugendorchester Kronach und die Kronacher Musikanten laden zum 66. Kronacher Patenweinfest in den Stadtgraben ein.

Das Weinfest beginnt am Freitag, 12. Juli, um 18 Uhr. Für die gute Laune sorgt ab 19 Uhr die "TomTom-Band", bestens bekannt von den Büttenabenden der Kroniche Fousanaocht, mit Oldies, Pop und Schlagern. Geboten wird handgemachte Musik aus sechs Jahrzehnten. Am Samstag, 13. Juli, ist der Festbeginn um 18 Uhr. Für Stimmung sorgen ab 19 Uhr die "Kronacher Musikanten". Der offizielle Festakt mit einer Abordnung aus Rhodt unter Rietburg, Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein sowie der Kronacher Weinkönigin, erfolgt um circa 20 Uhr. Auch heuer findet die Wahl der Weinkönigin am Samstag statt.

Am Sonntag unterhält ab 16 Uhr das Kidsorchester und ab 17 Uhr das Jugendorchester Kronach. Zum Festausklang spielen die "Original Heidelbergler" aus Schmölz. Pfälzer Spezialitäten, wie Saumagen und Flammkuchen, werden ebenso angeboten wie die bekannten Weine unserer Rhodter Winzer. red