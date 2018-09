Das Malteser-Reiseteam veranstaltet am Dienstag, 11. September, eine Seniorenfahrt mit Erlebnis-Weinprobe und Mainschleifenrundfahrt. Abfahrt nach Stammheim ist um 10.05 Uhr am Parkplatz am Kino und um 10.15 Uhr am Berliner Platz.

Gästeführer Scheller zeigt vom Bus aus die Mainschleife und die Orte rund um Volkach. Anstelle des Mittagessens gibt es eine fränkische Brotzeit. Es folgen die Fahrt zum Stammheimer Eselsberg, eine kleine Wanderung in den Weinbergen oder der Transfer zum "Größten Bocksbeutel der Welt", Weinprobe, Kellerbesichtigung und Heimfahrt. Anmeldeschluss ist am Samstag, 8. September, Anmeldungen an Brünhild Karl, Tel.: 0971/ 3673, oder Ingeborg Zimmermann, Tel.: 09732/1675. sek