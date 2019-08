Am Wochenende Samstag, 24., bis Montag, 26. August, wird im Weingut Neder in Ramsthal das Hofweinfest gefeiert. Bei schlechtem Wetter bietet der Veranstaltungsraum sowie das Weinlager Platz. Los geht's am Samstag um 16 Uhr. Ab 20 Uhr unterhält das Cräcker Duo. Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen, später Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr sorgt die Gruppe Röhrender FichtenBulle für Stimmung. Zum Festausklang am Montag gibt es Unterhaltung mit TINE, einer Band aus Fulda. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. red