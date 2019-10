Der Gartenbauverein Ober-/Unterdornlach lädt am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr zu einem Weinfest im Saal Grampp ein. Zu den Klängen des Duos "California" wird im herbstlich geschmückten Saal Stimmung wie in einer Heckenwirtschaft aufkommen. Die Aufbauhelfer treffen sich am Freitag ab 18.30 Uhr. red