Weinfest im Pfarrsaal mit Schorsch

Der Pfarrgemeinderat Wickendorf lädt am Freitag, 21. September, wieder zu einem Weinfest in den Pfarrsaal ein. Ab 19.30 Uhr wird der Rebensaft vom Weingut Alois Martin aus Volkach ausgeschenkt, dazu hat der Pfarrgemeinderat leckere Snacks vorbereitet. Für die musikalische Unterhaltung am Abend sorgt der "Torbergs-Schorsch" aus Teuschnitz. red