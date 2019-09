Weinfest beim TV Oberwallenstadt

Auch heuer lädt der Turnverein Oberwallenstadt (TVO) wieder zu seinem Weinfest ins Vereinsheim in der Krößwehrstraße ein. Das Fest findet am Samstag, 28. September, ab 19.30 Uhr statt. Ein Team vom Vorstand hat die Frankenweine ausgewählt, dazu gibt es kleine Gerichte wie Zwiebelsuppe, Zwiebelkuchen oder Käsewürfel. Bei einem kniffeligen Weinrätsel sind die Preise allesamt "flüssiger Natur" und können gleich vor Ort eingelöst werden. Es ergeht Einladung an alle Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder, die einen geselligen Abend verbringen möchten, sind dazu willkommen. red