Am heutigen Montag, 7. Oktober, ab 14 Uhr, gibt es beim Seniorentreff der evangelischen Kirchengemeinde Höchstadt wieder Musik von Hans Häfner, dazu wird Zwiebelkuchen und Federweißer serviert. Jeanette Exner, Hella Holzinger und ihr Team laden in den Gemeindesaal der Christuskirche in Höchstadt ein. red