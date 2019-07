Auch in diesem Jahr veranstaltet der SPD Ortsverein Elfershausen gemeinsam mit dem Weingut Hümmler das traditionelle Weinfest auf der Trimburg. Los geht's am Samstag, 3. August, um 17 Uhr. Ab 19 Uhr unterhält die Band "Chilli". An diesem Tag wird ein Bus Shuttle von Elfershausen zur Trimburg eingerichtet. Abfahrt des Busses ist um 19 Uhr und um 20 Uhr beim Reiseservice Zink. Rückfahrt ist um 23 Uhr und 24 Uhr. Am Sonntag, 4. August, findet ab 11 Uhr eine Bewirtung statt, auch die Kaffeebar ist geöffnet. Um 14 Uhr steht eine Burgführung durch das historische Gemäuer für Interessierte mit Bürgermeister Karlheinz Kickuth auf dem Programm. sek