Die Feuerwehr und die Untererthaler Musikanten veranstalten am Wochenende 22. und 23. Juni das Weinfest auf der Horbich. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr mit dem "Kleinen Salonorchester" auf dem Dorfplatz. Am Sonntag steht um 10 Uhr Frühschoppen auf dem Programm, danach herrscht Festbetrieb. sek