Tütschengereuth 29.07.2019

Weinfest am "Mosthäusla"

Der Obst- und Gartenbauverein Tütschengereuth feiert am Sonntag, 25. August, sein traditionelles Weinfest. Am Nachmittag ab 14 Uhr werden am "Mosthäusla" Weine aus dem Winzerort Nordheim ausgeschenkt....