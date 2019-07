Der Sportverein VfR 27 Sulzthal feiert vom Samstag, 13.,bis Montag, 15. Juli, sein traditionelles Weinfest am Dorfplatz. Aus dem neuen Holzbackofen wird die Backofenmannschaft wieder Zwiebel- und Eärplootz (Eierplootz) anbieten.

Der Festbetrieb beginnt am Samstag mit einem großem Kuchenbuffet. Ab 19 Uhr sorgen die Steyrtaler Musikanten mit dem SulzthalerTrompeter Michael Heinlein für Feststimmung. Am Sonntag wird nach dem Frühschoppen die Küche mit Mittagessen - auch für Vegetarier - aufwarten. Selbstverständlich gibt es auch am Sonntag wieder den traditionellen Plootz und Torten und Kuchen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Manni. Zum Festausklang am Montag treffen sich ab 14,30Uhr die Senioren am Dorfplatz. Ab l9 Uhr sorgen die Sulzthaler Musikanten für gute Stimmung. Als Spezialität gibt es Sulzthaler Forellen. Auch die Fränkische Weinkönigin Caroline Meyer hat für Montag ihren Besuch in Sulzthal am Montag beim Weinfest angekündigt. Die Weine kommen vorwiegend aus dem Bereich des Fränkischen Saalestücks. Plootz gibt es wie in den Vorjahren am Samstag u. Sonntag. red