Weinfahrt des Pfeifenclubs

Zu seiner Weinfahrt lädt der Pfeifenclub am Samstag, 15. September, ein. Abfahrt ist um 10 Uhr am Anger neben der Turnhalle. Das erste Ziel ist das fränkische Städtchen Forchheim. Wenn man schon in Forchheim ist, muss man unbedingt einen Abstecher zu den über 20 Bierkellern unternehmen, wo alle Jahre das berühmte Annafest stattfindet. brauen hier über 40 Biersorten. Am Nachmittag geht die Fahrt zurück nach Unterfranken, ins Weinstädtchen Zell am Ebersberg, wo man in der Heckenwirtschaft bei "Elke" Brotzeit und fränkischen Wein genießen will. Für Schnellentschlossene sind noch einige Plätze frei. Anmelden kann man sich noch bei Konrad Laux unter Telefon 09571/83311. red