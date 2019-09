Weinfahrt der Gartenfreunde

Am Samstag, 28. September, laden die Gartenfreunde Ober- und Unterwallenstadt zu einer Busfahrt nach Wohnau in den Steigerwald ein. Los geht es um 12.45 Uhr am Gasthaus Rauch, 12.55 Uhr an der früheren Sparkasse Unterwallenstadt, 13 Uhr am Tüv. Gegen 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Blechkuchen im Schmittn- Hof. Gegen 15.30 fahren die Teilnehmer mit Oldtimer-Traktoren und Wagen in den Falkenberger Weinberg mit Weinumtrunk und Holzofenbrot. Die Rückfahrt erfolgt gegen 17.30 Uhr. Anschließend erwartet die Teilnehmer ein Weinabend. red